Inscrições para concurso de Juiz Substituto vai até dia 27

Concurso de cinco etapas do Tribunal de Justiça do DF e Territórios vai prover 30 vagas com o salário inicial de R$ 32 mil

Gabriel de Sousa

[email protected]

O período de inscrições para o novo concurso do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT), que irá nomear 30 juízes substitutos, já está aberto e irá durar até às 23h59 do dia 27 de dezembro. Os cadastros devem ser feitos no site do Cebraspe, que é a banca organizadora do certame, através do link: cebraspe.org.br/concursos/TJDFT_22_JUIZ.

As remunerações são os grandes atrativos que irão motivar os concurseiros a buscarem a sua vaga no Tribunal, já que os aprovados irão receber um salário inicial de R$ 32 mil. Além da remuneração elevada, os nomeados receberão uma gratificação por atividade jurídica, auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar.

Das 30 vagas, 23 são vagas para ampla concorrência, enquanto que uma está reservada para as pessoas com deficiência e seis são destinadas aos candidatos pretos e pardos. No momento da inscrição, os participantes deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 320 até o dia 27 de dezembro.

Certame terá cinco etapas

O concurso de juízes substitutos do TJDFT terá cinco etapas até a escolha dos 30 nomeados, sendo todas elas realizadas aqui na capital federal. A primeira fase consistirá em uma prova objetiva, que será aplicada na manhã do dia 5 de fevereiro de 2023, e terá caráter classificatório e eliminatório.

A segunda etapa consistirá na realização de duas provas escritas, uma adotará uma metodologia discursiva, e a outra, uma prática de sentenças cíveis e criminais. Na terceira fase, será feita uma sindicância de vida pregressa e investigação social, além de um exame psicotécnico e de sanidade física e mental.

Na quarta etapa, será feita uma prova oral, que tanto irá classificar quanto eliminar os candidatos ao cargo de juiz substituto. Por fim, na quinta e última fase, o TJDFT fará uma avaliação de títulos, que definirá os nomes dos 30 novos servidores do Tribunal.