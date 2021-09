Cursos gratuitos de capacitação empresarial por meio do Programa Desenvolve 4.0

São mais de 54 cursos e 100 mentorias para preparar empresários do DF em diversas áreas de atuação

A capacitação para a área de atuação empresarial é um dos passos iniciais mais importantes na jornada de vida da empresa, e para ajudar os empreendedores nesta missão, a Secretaria de Empreendedorismo em parceria com o Instituto Eu Ligo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou o programa Desenvolve 4.0, que vem com o objetivo de fazer com que empresários se capacitem nas áreas de recursos humanos, inovação, empreendedorismo, tecnologia, finanças, entre outros.

São disponibilizados, ao todo, cerca de 54 cursos e 100 mentorias personalizadas – tudo 100% gratuito e aberto para qualquer tipo de CNPJ, desde MEIs até empresas de pequeno, médio e grande porte. As aulas têm início no dia 27 de setembro (segunda-feira).

“Entendemos que o início da vida empresarial é um momento de maturação, tanto da empresa em si como da vida do próprio empresário. Nós da Secretaria de Empreendedorismo assumimos a missão de tornar essa jornada ainda mais completa e rica, capacitando e oferecendo qualificação ideal para cada nicho de mercado no qual a sua empresa está inserida”, destaca o secretário de Empreendedorismo, Amós Batista.

Os cursos podem ser realizados de forma presencial ou online e abrangem diversos temas, como logística empresarial, atendimento ao cliente, fluxo de caixa na prática, gestão de produção, big data e internet, identificação do público-alvo para empresas, legislação trabalhista, marketing digital e muitos mais.

Na modalidade presencial, as aulas serão realizadas nos polos de Gama, Ceilândia, Santa Maria e Núcleo Bandeirante.

Para se inscrever, basta cadastrar a empresa com o CNPJ no site www.desenvolvedf.com.br.

Serviço

Programa Desenvolve 4.0

Valor: gratuito

Locais das aulas presenciais:

Quadra 03 Lote 35- Setor de Indústria da Ceilândia

Quadra 03 Conjunto C Lote 11 Loja ADE PRÓ-DF Ceilândia

QNN Conjunto H Lote 04 – FACDF- Faculdade do Distrito Federal – Ceilândia Norte

QD 01 conjunto B lote 312 sala 03 – Setor Norte – Gama

QD 02 Conjunto. I loja 413 – Setor Norte (próximo a ADE/PRÓ-DF) – Gama

QD 03 Conjunto B Lote 09 sala 03 – ADE – Núcleo Bandeirante

QD 03 Conjunto B Lote 09 sala 08 – ADE´- Núcleo Bandeirante

CL 417 lote 74 – Faculdade FBR – Santa Maria

Mais informações: (61) 99514-5259