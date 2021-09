Covid-19: Mimoso de Goiás é a cidade do Entorno com menor número de mortes

Mimoso tem uma população estimada de 2.597 pessoas, segundo o IBGE, e já imunizou 47,85% da população com as duas doses

Mônica Prado

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

A cidade de Mimoso de Goiás (GO) é, dentre os 20 municípios do Entorno, a que perdeu menos vidas para a covid-19. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a cidade registra dois óbitos, o último no dia 9 de setembro, conforme dados da Plataforma JF.

Mimoso tem uma população estimada de 2.597 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e já imunizou 47,85% da população com a segunda dose ou dose única, conforme dados do painel da Secretaria de Saúde de Goiás. A primeira dose foi aplicada em 72,63% da população e, entre este percentual, 163 menores de 18 anos estão vacinados.

Número de óbitos no Entorno em setembro 2021. Fonte: Plataforma JF Salvando Todos

Atrás de Mimoso estão outras quatro cidades: Vila Boa, Vila Propício, Água Fria de Goiás e Cabeceiras com os menores registros de vidas perdidas. Juntas essas cinco cidades do Entorno registram 40 vidas perdidas desde que a pandemia começou.

Cidades do Entorno com menor registro de óbitos por covid-19. Fonte: Plataforma JF Salvando Todos

Vila Boa, cidade com 6.171 habitantes, conforme estimativa do IBGE, registra quatro óbitos e desde abril de 2021 não registra mortes por covid-19. A cidade tem 29,11% de sua população já imunizada com a segunda dose ou dose única e 63% já tomou a primeira dose, conforme dados do painel da Secretaria de Saúde. Vila Propício registra sete óbitos, sendo o último em 6 de agosto, e Água Fria de Goiás, dez, sendo que a cidade não registrava novos óbitos desde 22 de maio deste ano. Ambas as cidades já imunizaram 35% da população com a segunda dose ou dose única.

Em Cabeceiras, cidade com 7.993 habitantes conforme estimativa do IBGE, são 17 óbitos, sendo que o último foi registrado no dia 26 de agosto deste ano. A cidade imunizou 32,12% da população com dose única e segunda dose e 63,87% com a primeira dose, sendo que dentre este percentual estão 126 adolescentes vacinados.