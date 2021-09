Reforma do Na Hora de Brazlândia começa nesta sexta-feira (1°)

Enquanto a unidade passa pela reforma, o cidadão será atendido, a partir da próxima terça-feira (5), ao lado da Agência do Trabalhador

Com previsão de duração de 60 dias, a reforma na unidade de Brazlândia do Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão (Na Hora) começará nesta sexta-feira (1°). O local vai receber instalações modernas, tecnológicas, confortáveis e seguras para servidores, colaboradores e usuários.

Enquanto a unidade passa pela reforma, o cidadão será atendido, a partir da próxima terça-feira (5), ao lado da Agência do Trabalhador de Brazlândia.

“Essa é a nossa segunda grande reforma em unidades do Na Hora. A primeira está em andamento na Rodoviária do Plano Piloto e será entregue em outubro. Mesmo assim, os horários de atendimento foram ampliados nas outras unidades e também reforçamos as equipes de trabalho com mais servidores para não interromper os serviços”, afirma a secretária Marcela Passamani.

Sintonize

Desde julho, as unidades do Na Hora funcionam das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. Confira os endereços:

• Riacho Fundo – Condomínio da QE 12, Área Especial I;

• Taguatinga – QS 3, Lote 11, Lojas 4 a 8;

• Ceilândia – Piso Superior, Setor M, QNM 11, Shopping Popular de Ceilândia;

• Gama – EQ 55/56, AE Leste, St. Central;

• Sobradinho – Quadra 6, Área Especial 08.

Vale destacar, ainda, que grande parte dos serviços antes realizados presencialmente agora são disponibilizados de forma on-line e podem ser realizados pelo próprio usuário, desde que tenha acesso à internet, incluindo o posto provisório de Brazlândia.

Na Hora Cidades

Caso o cidadão não tenha acesso a internet, a Sejus disponibiliza outros dois postos de autoatendimento pelo Na Hora Cidades, localizados em São Sebastião e Estrutural. Nos dois pontos, são oferecidos computadores e impressoras para que a população tenha acesso aos serviços digitais do governo, sem precisar se deslocar para uma unidade do Na Hora.

• São Sebastião – Administração Regional de São Sebastião, quadra 101, Área Especial S/N

• Estrutural – Administração Regional da Estrutural, localizada Setor Central, Área Especial 5