Cemitérios vão oferecer atendimento psicológico e social no Dia de Finados

Sejus estima cerca de 600 mil visitantes nas seis unidades na próxima quinta-feira (2). Horário de visitação será das 7h às 18h

Nesta quinta-feira (2), Dias de Finados, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) disponibilizará assistência psicológica e social. Os locais de atendimento serão nos cemitérios da Concessionária Campo da Esperança do Distrito Federal (Asa Sul, Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Gama e Brazlândia), das 7h às 18h.

A expectativa é que cerca de 600 mil pessoas circulem pelas unidades para homenagear seus entes queridos. A Sejus disponibilizará uma tenda ao lado da administração do local para atendimento aos visitantes que desejarem informações relacionadas aos serviços cemiteriais e funerários, e também para assuntos referentes à organização das visitas.

“A Sejus preparou a estrutura e a logística para atendimento aos visitantes que forem aos cemitérios no Dia de Finados. É fundamental que a população do Distrito Federal se sinta protegida, acolhida e respeitada neste dia tão importante”, comenta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Serão disponibilizadas vans para acesso ao interior dos cemitérios de Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho. Durante todo o dia, em todos os cemitérios haverá missas conduzidas pela Arquidiocese de Brasília em tendas disponibilizadas pela Concessionária Campo da Esperança.

Também haverá atuação da Ouvidoria da Sejus para registro de reclamações, denúncias e sugestões pertinentes aos serviços de cemitério. Serão distribuídas cartilhas com tira-dúvidas e tabelas de preços dos serviços prestados.

Para apoio e garantia que as visitas transcorram com tranquilidade, os locais contarão com seguranças, brigadistas, banheiros químicos, postos médicos e ambulâncias. Haverá disponibilização de água potável fornecida pela Caesb.

As informações são da Agência Brasília