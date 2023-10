Setur e Sebrae assinam termo para valorização do artesanato local

Documento foi firmado durante a 3ª Edição do Prêmio Brasília de Artesanato, nesta segunda-feira (30)

Nesta segunda-feira (30), a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), assinou um termo de cooperação técnica com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF) visando fomentar e valorizar o artesanato da capital. O documento foi firmado durante a 3ª Edição do Prêmio Brasília de Artesanato.

O termo de cooperação visa a estruturação e o fortalecimento de quatro eixos: políticas públicas, governança, diferenciação do mercado e acesso ao mercado. O objetivo final é inserir o artesanato de Brasília no mercado nacional e internacional.

Atualmente, os artesãos de Brasília recebem apoio da Setur por meio do transporte das peças para eventos, como ocorreu na Fenearte, em Pernambuco, e na Feira Internacional de Artesanato e Design de Portugal. Outra medida que a Secretaria também mantém é a disponibilização de duas lojas nos shoppings Pátio Brasil, na Asa Sul, e no Alameda Shopping, em Taguatinga, para a comercialização das peças dos artesãos e manualistas da cidade.

Durante a assinatura, o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, esteve representado pela secretária executiva, Karine Câmara. “Esses empreendedores movimentam a economia, geram emprego e renda e ajudam a preservar a cultura e a tradição por meio do artesanato. A missão da Setur é garantir espaço para o artesão expor e comercializar o seu trabalho”, ressaltou.

A Secretaria de Turismo pretende aumentar o número de lojas e participar de mais feiras e eventos para promover maior visibilidade para os artesãos da cidade.