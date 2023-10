Inscrições abertas para o Conselho Regional de Saúde do Itapoã

As vagas serão assim distribuídas: quatro representantes dos trabalhadores do SUS da região administrativa, gestores e entidades

Começam nesta terça-feira (31) as inscrições para a eleição dos novos membros do Conselho Regional de Saúde do Itapoã (CRSIta), triênio 2023-2026. O conselho é a instância máxima de deliberação das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Ao todo, são disponibilizadas 16 vagas para membros titulares e suplentes. A eleição ocorrerá em 7 de dezembro.

As vagas serão assim distribuídas: quatro representantes dos trabalhadores do SUS da região administrativa, quatro para gestores e entidades prestadoras de serviços conveniados que atuem no Itapoã e oito representantes dos usuários dos serviços de saúde.

Os interessados têm até 14 de novembro para requerer junto à Comissão Eleitoral a inscrição na eleição. A documentação prevista no edital – publicado no Diário Oficial do DF desta terça (31) – deve ser enviada para o e-mail [email protected] ou entregue presencialmente na sala administrativa da Unidade Básica de Saúde 3 do Itapoã (UBS 3 – ITA), em dias úteis, das 9 às 16 horas.

Encerrado o prazo, a Comissão Eleitoral divulgará a relação dos habilitados a concorrerem à eleição, observada a composição dos segmentos. O certame ocorrerá em formato presencial em 7 de dezembro, às 14h, na Quadra Poliesportiva, situada na Quadra 61, Conjunto E – AE – Del Lago.

O CRSIta é um órgão colegiado vinculado à Superintendência da Região de Saúde Leste (SRSL) da Secretaria de Saúde (SES-DF), composto por representantes de usuários do SUS, de trabalhadores e do governo e prestadores de serviços.

O edital com os detalhes do certame pode ser conferido na Resolução CSDF Nº 600/2023.

