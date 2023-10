Maior segurança: unidades de saúde contam com brigada de incêndio e antipânico

Contratação inédita é implementada em 25 locais, contemplando todos os hospitais da rede. Vigência é de até cinco anos

As unidades da Secretaria de Saúde (SES-DF) passam, agora, a ter brigada contra incêndio e pânico. Ao todo, são 25 locais com o serviço já em implementação. Todos os hospitais sob gestão da pasta estão entre os locais assegurados. A aquisição, feita por meio de contrato assinado neste mês, tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada por até 60 meses (cinco anos).

Este é um serviço inédito na rede de saúde distrital. Há 29 anos atuando no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), o gerente de Apoio Operacional, José Carlos Tiago, enxerga com ânimo a medida em seu local de trabalho. “Isso traz maior segurança a nós, profissionais e usuários”, declara. Por meio de exercícios simulados e cursos, o corpo efetivo de trabalhadores será treinado sobre os procedimentos a serem adotados em casos de emergência.

Foto: Divulgação

Os bombeiros civis atuam para garantir a segurança preventiva e ostensiva da população fixa e transitória nas edificações. A primeira tarefa refere-se à elaboração e implementação do Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) para cada uma das unidades. Está sob responsabilidade dos contratados o gerenciamento e a coordenação do conjunto de ações e recursos necessários para o controle da situação em caso de algum acidente.

Segundo avalia o subsecretário de Infraestrutura em Saúde (Sinfra), Leonídio Neto, os brigadistas operam de forma integrada e complementar aos demais serviços das unidades – sejam relacionados à segurança predial ou ao próprio atendimento em saúde. “Hoje nós podemos contar com a elaboração do plano de prevenção e combate a situações emergenciais, capaz de melhorar tanto a segurança quanto o conforto de pacientes e profissionais.”

A brigada de incêndio e pânico também realiza o atendimento às vítimas de pequenos acidentes, com a finalidade de manter as suas funções vitais e evitar o agravamento da condição, até que recebam assistência médica especializada. O fornecimento regular de equipamentos e materiais de atendimento pré-hospitalar também estão previstos no contrato, além da prestação do serviço especializado e da adequada uniformização.

Confira abaixo a lista das 25 unidades com o serviço em fase de implementação:

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)

Central de Regulação de Urgências (Samu)

Parque de Apoio da Secretaria de Estado de Saúde

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs)

Coordenação do curso de enfermagem da Fepecs

Hospital Regional do Guará (HRGu)

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)

Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Ambulatório II do HRC

Hospital Regional do Gama (HRG)

Hospital Regional de Samambaia (Hrsam)

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

Gerências de Serviços de Atenção Secundária 3 (GSAS) de Taguatinga – Unidade Mista de Saúde / Policlínica

Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib)

Hospital de Apoio de Brasília (HAB)

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Laboratório Central do DF (Lacen)

Centro Distrital de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)

Divisão de Vigilância Ambiental (Dival)

Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin)

Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Hospital Regional de Planaltina (HRPL)

Hospital da Região Leste (HRL)

Casa de Parto de São Sebastião