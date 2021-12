Vendedor expõe devedores, fica famoso e diz que da próxima vez divulgará foto

Ele colocou os nomes de quem devia para ele em uma placa na frente de sua loja

Leonardo Volpato

São Paulo, SP

Cansado de ter de passar o final de ano no prejuízo, o comerciante de um pequeno bar e adega em Sorocaba (420 km de SP) Márcio Viana Pinheiro, 52, resolveu tomar uma medida um tanto quanto drástica. Ele colocou os nomes de quem devia para ele em uma placa na frente de sua loja.

Com isso, acabou viralizando na internet. E apesar de dizer que não esperava tanta repercussão, ele conta em papo com o F5 que a exposição o ajudou a conseguir receber praticamente toda a dívida de R$ 2.300. “Antes de colocar a plaquinha eu avisei um por um, eram 13 pessoas devedoras. Depois de sair na internet, acabou que quem devia os maiores valores me pagou. Já ganhei R$ 2.100. O fim de ano vai ser mais farto esse ano”, conta ele.

De acordo com Pinheiro, todos os anos ele chega a perder mais de R$ 2.000 só de conta pendurada no bairro e já estava acostumado com isso. “Como somos todos amigos, eu, às vezes, deixo para lá. Esses quatro que ainda me devem provavelmente não vou cobrar”, afirma.

Esse pensamento, diz ele, chega por dois motivos. O primeiro pela amizade que não quer perder com a clientela. E segundo pelo fato de a repercussão nas redes sociais ter feito com que as suas vendas aumentassem. “Muito mais gente que eu nem conhecia agora vem aqui comprar de mim. Melhorou minha situação. Gostei da exposição”, diz, embora brinque sobre o fato de não pensar mais em vender fiado em 2022.

“No ano que vem não deixarei chegar a esse ponto. Ainda brinquei com o pessoal por aqui que numa próxima lista de inadimplentes vou colocar a foto. Quero ver não pagar”, diverte-se. Responsável por ter feito o flagrante, o jovem estudante e morador local Nicolas Pereira, 15, conta que não se fala em outra coisa na região. “Teve até uma vizinha que ficou com medo e disse que iria pagar logo”, conta.