Clara Garcia lança EP Tropeço com faixas inéditas e músicas autorais

Fuga, autoafirmação, liberdade e declarações de amor são alguns dos sentimentos declamados por Clara Garcia em seu EP Tropeço, que foi lançado no dia 10 de dezembro, com quatro faixas inéditas e participações especiais de John Amplificado e Os Parazin.

Clara assina a letra de “Tropeço” música de destaque do EP, junto com Gustavo Chaves, Gabriel Viana, Marcus Di Paula, Rayan Felipe e Gabriel Araújo. A canção fala dos tropeços da vida. “Já que eu sou o tropeço da sua vida, então explica o porquê de tanta recaída se a pessoa certa não sou eu, prazer eu sou o erro mais perfeito que “cê” cometeu… Tropeça e finge de novo que nada aconteceu”.

Já a segunda faixa “Homenagem a Você”, com participação de John Amplificado, letra de Gustavo Chaves e Gabriel Viana, conta a história de alguém que terminou um relacionamento, mas não vai se lamentar por isso. “Cê tá achando que eu vou sofrer, chorar e emagrecer? Eu vou pegar geral em homenagem a você. Achando que eu vou sofrer? Cê se enganou bebê, eu vou pegar geral em homenagem a você”.

Clara também assina a canção “Cê Topa”, na letra, a cantora fala de amor e fuga. “Me deixa ser o seu amante, o seu namorado, o seu melhor amigo

Clara também assina a canção “Cê Topa”, na letra, a cantora fala de amor e fuga. “Me deixa ser o seu amante, o seu namorado, o seu melhor amigo. O seu confidente dos segredos e conflitos, eu só quero saber se você vai querer. Só me fala se quer, que eu faço minha mala, eu pego meu carro, eu colo aí. Vamos dar mais um passo no nosso amor e se quiser fugir, eu vou com você. Só fala se quer, um local bem distante ou algum lugarzinho pra gente se amar, com o céu estrelado e a lua olhando a gente se beijar”.

E na última faixa “Escolhe Eu”, com participação especial de Os Parazin, letra também da cantora, Gabriel Araújo e Alex Cossini e Bruno Diaz, o sentimento é desejo e determinação por um amor que tem outra pessoal. “Larga desse cara que seu coração é meu, escolhe eu, vai namorar eu. Fala que tá enjoada e que ele te perdeu, escolhe eu, vai namorar eu. Desiste dele e sou todo seu”.