Veja como se prevenir durante o período da Black Friday

Marcada para o dia 28 de novembro, o dia de descontos é muito esperado pelos consumidores

Muitas pessoas ao redor do mundo, inclusive brasileiros, guardam dinheiro durante todo o ano para gastar durante a Black Friday. Marcado para o dia 28 de novembro, o dia de descontos é muito esperado pelos consumidores.

Infelizmente, a data não é destacada somente por bons preços e oportunidades. Golpistas aproveitam o momento para enganar compradores que já esperam grandes descontos.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) preparou uma cartilha para prevenção de golpes durante o dia de ofertas.

Como se prevenir?

1 – Desconfie de preços muitos baixos, apesar dos descontos, confira a média em diversas lojas, antes de apostar sua quantia em valores muitos menores que os demais locais.

2 – Desconfie de sites criados a pouco tempo. Geralmente criminosos utilizam sites recém criados. Use serviços de “Whois” para identificar a idade do site.

3 – Dê preferência, use cartão de crédito virtual. O número do cartão ou CVV são alterados frequentemente para evitar fraudes.

4 – Preste muita atenção no beneficiário do depósito. Se for pessoa física, o cuidado deve ser redobrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 – Cuidado com links encurtados. Ex: https:/bit.ly/…