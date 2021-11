Cicatrizes de Cirurgia: Linfoterapia diminui inflamação e ajuda na recuperação das fibroses pós-operatórias

Segundo o linfoterapeuta, a drenagem linfática nestes casos costuma conferir resultados impressionantes, não só ao bem-estar dos pacientes, assim como na estética

Quando um paciente se submete a qualquer procedimento cirúrgico é natural que o organismo desenvolva uma fibrose na região do corte (cicatriz). No entanto, por que isso ocorre? É simples, há um processo inflamatório decorrente da intervenção.

Conforme o tamanho da lesão, o corpo sempre reage com o colágeno, em menor ou maior quantidade, o que proporciona o endurecimento da área

A Linfoterapia, isto é, drenagem linfática para fins clínicos, é uma terapia que pode auxiliar muito nos casos pós-operatórios, uma vez que pode diminuir substancialmente a inflamação.

“A linfoterapia age para diminuir ou atenuar o processo inflamatório da cirurgia, haja vista que é capaz de eliminar restos de células que morreram, além de minimizar o edema”, comentou o linfoterapeuta e bioengenheiro Dr. Daniel Zucchi.

Segundo o linfoterapeuta, a drenagem linfática nestes casos costuma conferir resultados impressionantes, não só ao bem-estar dos pacientes, assim como na estética.

O fisioterapeuta e mestre em Bioengenharia pela Escola de Engenharia da USP – São Carlos, Daniel Zucchi, especializou-se em Drenagem Linfática – foi pesquisador do tema durante oito anos na Escola Internacional de Terapia Linfática da Clínica Godoy-, com sede em São José do Rio Preto, interior de São Paulo (SP).

Atualmente, é coordenador científico do Instituto Daniel Zucchi de Estética Avançada, único centro de referência em Linfoterapia Estética do Brasil e coordenador de pós-graduação em Linfoterapia pelo CTA – Centro de Treinamento em Anatomia

Na Escola de Engenharia da USP – São Carlos realizou pesquisas sobre cicatrização de feridas crônicas e efeito do laser em cultura de bactérias.

Com diversos artigos publicados no Brasil e no exterior, Zucchi é docente universitário, há mais de dez anos, coordenando aulas em cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física e Nutrição.

Atualmente, é coordenador científico do Instituto Daniel Zucchi de Estética Avançada, único centro de referência em Linfoterapia Estética do Brasil e coordenador de pós-graduação em Linfoterapia pelo CTA – Centro de Treinamento em Anatomia.