Vídeo: Doria dançando com Cláudia Leitte viraliza

Em outras imagens do mesmo evento, Doria aparece com um Papai Noel, empresários, dos apresentadores Celso Zucatelli e Xuxa

Nesta quinta-feira (25), um antigo vídeo do atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o mandatário aparece dançando axé ao lado da cantora Cláudia Leitte.

Doria e a cantora estão em cima de um palco, em um show em uma festa fechada da 17ª edição do Natal do Bem, evento anual promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo. Até a sua eleição, em 2016, o governador era o líder do grupo.

Em outras imagens do mesmo evento, Doria aparece com um Papai Noel, empresários, dos apresentadores Celso Zucatelli e Xuxa.

Veja o vídeo: