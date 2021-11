JBr News #303 – O assunto em Brasília é só um: Eleições 2022!

Além do PR confirmar a filiação no PL, o MDB vai de Tebet, o PSD de Pacheco, o PSDB não sabe nem mais se vai ou fica com a indefinição das prévias

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O assunto em Brasília é só um: Eleições 2022! Além do PR confirmar a filiação no PL, o MDB vai de Tebet, o PSD de Pacheco, o PSDB não sabe nem mais se vai ou fica com a indefinição das prévias, Sérgio Moro ganhou a companhia do Gen. Santos Cruz e o Mandetta desistiu… Confira as movimentações do poder, em Brasília, no JBrNews de hoje com Alexandre Jardim. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!