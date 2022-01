Sobe para dez o número de mortos em acidente em Capitólio (MG)

De acordo com o major Rodrigo Castro, um corpo encontrado de manhã é de um homem e foi encontrado submerso

A equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou, neste domingo (9), o corpo de mais três pessoas que estavam desaparecidas após o acidente em Capitólio (MG). Assim, o total de mortos subiu para dez no acidente que envolveu a queda de parte de um cânion sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas.

De acordo com o major Rodrigo Castro, comandante da 1ª Companhia Independente, um corpo encontrado de manhã é de um homem e foi encontrado submerso. Castro disse ainda que o corpo já foi retirado do local e, agora, a Polícia Civil realiza o trabalho de identificação.

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã deste domingo. Participam 50 militares e 11 mergulhadores do Cbmmg (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) que são especialistas nesse tipo de operação e já tem familiaridade com a área de busca.

Para a operação, são usadas quatro lanchas e três motos aquáticas da Marinha do Brasil e do Cbmmg no local de busca já delimitado. Ainda de acordo com informações transmitidas pelo Corpo de Bombeiros, quatro embarcações foram atingidas, das quais duas afundaram, e 32 pessoas ficaram feridas.​

No início da tarde deste domingo (9), a Polícia Civil de Minas Gerais informou que identificou as dez vítimas do acidente, tanto os oito mortos quanto os dois desaparecidos. Marcos de Souza Pimenta, delegado regional de Passos, informa que “seria prematuro responsabilizar alguém por um acidente dessa magnitude” e diz que, agora, o foco é a identificação das vítimas do acidente.

Pimenta afirma que, devido o acidente, os corpos estão muito danificados. Por isso, por enquanto, apenas o aposentado Julio Borges Antunes, 68, foi formalmente identificado. As outras vítimas são de São Paulo e Minas Gerais, entre elas está um adolescente de 14 anos e seu pai.

O primeiro chamado sobre o acidente ocorreu pouco após às 12h30. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma grande rocha se desprende e atinge em cheio lanchas que estavam lotadas de turistas.

Em outras imagens, é possível ver uma cabeça d’água onde ocorreu o acidente. As pessoas que estão no barco apontam para a cachoeira e algumas lanchas começam então a se afastar, mas é possível ver que outras seguem no local. ​

Outro vídeo mostra que cerca de um minuto antes do desprendimento total da rocha, houve desabamentos de pequenas pedras na água do lago. Nas imagens, as pessoas pedem para que as embarcações se afastassem da rocha. Um minuto depois, ocorre o desabamento.

Segundo os bombeiros, 23 vítimas foram atendidas e liberadas na Santa Casa de Capitólio. Duas pessoas com fraturas expostas estão em atendimento na Santa Casa de Piumhi e outras quatro, com ferimentos leves, estão na Santa Casa de São José da Barra. A Santa Casa de Passos recebeu dois pacientes.

Os mortos, ainda conforme os agentes, estavam em uma única lancha, que seria de propriedade de um morador de São José da Barra, cidade próxima a Capitólio. As vítimas, que seriam conhecidas do proprietário, teriam ido até o local para conhecer a cidade.

Capitólio é um grande destino turístico devido aos cânions, que costumam ser vistos em passeios de barco pelo lago de Furnas, que tem mais de cem quilômetros de extensão.

A maioria dos turistas que visitam o chamado ‘mar de Minas’ é da capital paulista, de cidades do interior de São Paulo e da capital mineira, segundo as agências de turismo locais. ​Quando a Folha foi ao local, em outubro passado, mais de cem lanchas faziam passeios.