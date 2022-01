Prefeito de Capitólio suspende turismo aquático na cidade

Cristiano disse ter conversado com o prefeito de São José da Barra, Serginho (PSB), sobre o fechamento do Vale dos Tucanos

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (Progressistas), anunciou, neste domingo (09), o fechamento da entrada de locais aquáticos na cidade, como cânions. A decisão se mantém até que a Defesa Civil apresente o parecer técnico sobre as condições dos locais.

Na tarde do último sábado (08), uma enorme rocha se desprendeu de um cânion da cidade e atingiu, ao menos, três lanchas que estavam no Lago de Furnas. Até o momento, oito pessoas faleceram e duas ainda estão sendo procuradas. Além desses, mais de 30 pessoas ficaram feridas com o acidente.

Além do turismo da cidade, Cristiano disse ter conversado com o prefeito de São José da Barra, Serginho (PSB), sobre o fechamento do Vale dos Tucanos. As duas cidades ficam a 45km de distância uma da outra e dividem o Vale.

Em entrevista à TV Integração, Cristiano disse que, desde 2020, quando houve uma tromba d’água na região e duas pessoas morreram, empresas e donos de lanchas passam por orientações quanto ao local.

“Nós temos dentro do município uma legislação que proíbe a ancoragem dentro do cânion e as pessoas nadarem lá. Então eles já têm essa noção, essa dimensão da tromba d’água e essa fatalidade que aconteceu a gente acredita, e precisamos de parecer técnico, não tem relação com tromba d’água. Precisamos de um parecer técnico, de uma equipe técnica, para ter uma avaliação do local e a partir daí criarmos critérios de segurança já pensando em uma fatalidade como essa”, explicou