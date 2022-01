Fortes chuvas inundam cidades da Grande BH; mais de 120 pessoas ilhadas

Com a confirmação de pelo menos oito mortos no acidente de Capitólio, já são 14 óbitos em decorrência do período chuvoso

Pelo menos dez cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte amanheceram com pontos de alagamento e relatos de pessoas ilhadas após fortes chuvas durante a madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na manhã deste domingo (9), houve mais de 120 chamadas de pessoas ilhadas na região.

Em Nova Lima, as águas chegaram a atingir 2,5 metros no bairro de Honório Bicalho. Com a confirmação de pelo menos oito mortos no acidente de Capitólio, ontem (8), já são 14 óbitos em decorrência do período chuvoso, segundo a Defesa Civil estadual.

Também na manhã de ontem, um dique de contenção de água da Mina Pau Branco transbordou e interditou a rodovia BR-040 nas imediações de Nova Lima por não suportar o grande volume de chuvas. Segundo os bombeiros, as enchentes de hoje não são consequência do caso.

Até esta manhã, os bombeiros haviam registrado 124 chamadas de socorro com pessoas ilhadas em dez cidades da região metropolitana – Betim, Brumadinho, Contagem, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Sabará.

Até o momento não foi divulgado se há pessoas desabrigadas e quantas são. Também não foi divulgado óbitos ou pessoas feridas. De acordo com boletim da Defesa Civil estadual, o período chuvoso, registrado desde outubro, já deixou 14 mortos, considerando as oito mortes no acidente em Capitólio no sábado (8), e fez com que pelo menos 17 mil pessoas saíssem de casa. Mais de 120 municípios estão em estado de emergência.

Ao todo, 13.723 pessoas ficaram desalojadas e 3.374, desabrigadas. Nos dois casos, são pessoas que tiveram de deixar suas casas, mas são considerados desabrigados os cidadãos que necessitam de assistência do governo para moradia temporária.

Dique de barragem transbordou

O dique de uma barragem transbordou e interditou a rodovia BR-040 nas imediações de Nova Lima na manhã de sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma estrutura de contenção da Barragem da Mina Pau Branco não suportou o grande volume de chuvas.

O incidente ocorreu pouco antes das 11h. A rodovia federal foi inundada e o trânsito, interrompido. Não há registro de vítimas, também de acordo com os bombeiros.