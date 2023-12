PF mira criminosos que fraudavam carteiras de pescador profissional

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (07/12), nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Redenção/PA, Belém/PA, São Luís/MA e Santos/SP. A ação investiga criminosos que invadiram os sistemas do Ministério da Pesca e Aquicultura para fraudar carteiras de pescador profissional.

A operação, denominada Big Fish, apura acessos irregulares aos sistemas do Ministério da Pesca e Aquicultura responsáveis pela emissão de carteiras de pescador profissional. De acordo com a PF, foi possível identificar os responsáveis pelos atos de invasão aos sistemas e inserção de dados falsos.

Os policiais federais identificaram indivíduos que atuavam como intermediários, oferecendo serviços de aprovação dos processos para emissão das carteiras de pescador profissional. Eles ofereciam os serviços para associações de pescadores dos estados do Pará e do Maranhão. Também foi localizado outro núcleo criminoso que produzia fotografias e vídeos com uso de ferramentas de digitais, com o objetivo de burlar autenticação biométrica de serviços públicos e bancários.

A carteira de pescador profissional é um requisito para a concessão do benefício do seguro-defeso. Os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.