Operação da PF apreende 13 armas de fogo no Rio de Janeiro

O objetivo da operação era apreender 50 armas de fogo irregulares e prender um homem, que é um ex-CAC cujo registro foi cancelado

Nesta quinta-feira (7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Arsenal Clandestino na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RJ) e o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. O objetivo era apreender 50 armas de fogo irregulares e prender um homem, que é um ex-CAC cujo registro foi cancelado, apontado como dono das referidas armas.

Porém, das 50 armas de fogo procuradas, apenas 13 foram encontradas e apreendidas, o que indica a possível prática do crime de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão, além de multa. Também foram apreendidas diversas munições no local.

Após os procedimentos legais, o homem preso será encaminhado ao sistema prisional do estado, em que permanecerá à disposição da Justiça. Se somadas, as penas dos crimes de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido podem chegar a 10 anos de reclusão, além de multa. As investigações prosseguirão para que seja apurado o paradeiro das armas de fogo que não foram encontradas.