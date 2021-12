PF e cinco estados vão receber novo sistema para rastrear munições de crimes

O modelo automatizado também fará correlações com outros casos para saber se a mesma arma foi utilizada em mais crimes

Camila Mattoso

Brasília, DF

A Polícia Federal e os estados de Goiás, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco e Pará serão os primeiros a receber do Ministério da Justiça o novo sistema de rastreio de munições utilizadas em crimes com armas de fogo. O Sinab (Sistema Nacional de Análise Balística) contará com equipamentos que vão substituir a análise manual feita atualmente por peritos por um método pelo qual são geradas imagens em alta definição de projéteis encontrados nos locais de crimes.

O modelo automatizado também fará correlações com outros casos para saber se a mesma arma foi utilizada em mais crimes. O objetivo é expandir as informações estratégicas que possam ser utilizadas nas investigações e, assim, aumentar as taxas de soluções de crimes com armas de fogo.

O valor de investimento previsto pelo ministério é de R$ 100 milhões para a aquisição das ferramentas. “Estamos entregando para as forças de segurança uma tecnologia de última geração, que vai permitir a formação de uma rede nacional para que crimes cometidos com armas de fogo sejam solucionados com a maior brevidade possível”, afirma o ministro da Justiça, Anderson Torres.