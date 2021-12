Metaverso do Festival Curta Brasília reuniu mais de 5200 usuários de 12 países diferentes

A Mostra CVR de Realidade Virtual aconteceu de 8 a 12 de dezembro. Evento marcou a celebração dos 10 anos do Festival Curta Brasília, sendo totalmente gratuito, exibiu mais de 20 curtas nacionais e internacionais, inéditos até então no país

Consolidado como um dos principais festivais brasileiros de curta-metragem, o Festival Curta Brasília comemorou, neste ano, uma década. E para iniciar a celebração de suas 10 primaveras, o festival promoveu, de 8 a 12 dezembro, a Mostra CVR de Realidade Virtual em seu próprio metaverso com curtas nacionais e internacionais em realidade virtual, onde muitos deles eram inéditos até então aqui no Brasil.

Durante cinco dias de evento, a plataforma CVR (cvr.curtabrasilia.com.br, exclusiva e criada para o Festival), recebeu mais de 5200 visualizações, com acessos de 12 países diferentes: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, México, Portugal, Reino Unido, além de ter impactado organicamente mais de 66 mil usuários das redes sociais Instagram e Facebook.

Assim como em 2020, a edição foi online e aconteceu no próprio metaverso do Festival, que permite não apenas o acesso aos filmes em 360º e 2D gratuitamente pelo computador, como também a criação e interação entre avatares escolhidos pelo público com passeio imersivo em ambiente com estética retrofuturista, criada pela VP Events.

Nove países participaram da Mostra CVR 2021, sendo eles Holanda, França, Dinamarca, Espanha, Brasil, Luxemburgo, China, Alemanha e Uganda. Ao todo, a plataforma recebeu acesso do público de 12 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, México, Portugal, Reino Unido). Nas redes sociais, a Mostra CVR do Festival Curta Brasília recebeu mais de 66 mil alcances – contando os números do Instagram e do Facebook.

Com patrocínio da Embaixada do Reino dos Países Baixos e da Embaixada da França, e apoio da Embaixada da Espanha, com parceria do Instituto Cultural da Dinamarca, o festival é realizado pela Sétima Cinema.

Pioneiro na América Latina

Desde 2016, e sendo o primeiro festival da América Latina com programação de cinema de 360˚, o Curta Brasília apresentou uma área exclusiva de cinema de realidade virtual. Com um histórico de parcerias internacionais, workshops e laboratórios voltados para as narrativas imersivas, criando uma ponte entre o público e as novas tecnologias.