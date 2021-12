Especial de fim de Ano: Auto do Brasil, patrocinado pelo Grupo Carrefour, terá sua exibição amanhã, dia 23

Auto Brasil será exibido amanhã, dia 23 de dezembro pelo canal de TV Cultura. O patrocínio é da rede Carrefour.

A exibição do especial será pela TV Cultura e é baseada na obra de Aldir Blanc.

“O Grupo Carrefour Brasil, como apoiador do projeto, acredita na importância de estimular a arte, a cultura e o entretenimento, e que a obra tem um papel de instigar a reflexão acerca de questões sociais”, ressalta Stephane Engelhard, Vice-Presidente de Relações Institucionais.



O especial é uma produção baseada na obra de Aldir Blanc, idealizado pelo vice-presidente da TV Cultura Carlito Camargo e terá a exibição será feita pela TV Cultura amanhã, dia 23 de dezembro.

Foto: Divulgação



O enredo, que se desenvolve a partir da história de um menino negro periférico, conta com 17 músicas do álbum Tiro de Misericórdia, de João Bosco, além da participação de 12 dançarinos coreografados pela bailarina baiana Tainara Cerqueira. A equipe ainda é composta por Adriana Couto, Alberto Pereira Jr e Joyme Nakayama na direção do Auto, direção cênica de Marcio Macena, edição e finalização por Laíze Câmara.



Pela primeira vez na televisão brasileira, sob a supervisão do Diretor Técnico Nelson Faria, o departamento de Engenharia da TV Cultura está lançando um programa finalizado com a tecnologia HDR, que garante imagens mais realistas, melhor experiência para o espectador. Também traz a transmissão de áudio em Dolby Atmos, tecnologia que promete deixar TVs com áudio “de cinema”.