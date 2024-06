Pai é preso após ser filmado abusando da filha dentro de UTI de hospital

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

Nessa última terça-feira (11), um homem foi preso, após ser filmado abusando sexualmente da própria filha, de 17 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva, em São Paulo. O caso foi divulgado pelo programa Profissão Repórter.

O caso aconteceu em maio deste ano e foi descoberto pela equipe de enfermagem, que registrou imagens do crime. Nos vídeos, o pai aparece com a mão dentro do avental da vítima, mexendo em partes do corpo dela. A filha estava no hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória que gerou sequelas.

A delegada Kelly Cristina, que está à frente das investigações, disse: “Tivemos a constatação, realmente, através do exame de corpo de delito, que é o documento mais importante, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia”.

Durante as visitas, o suspeito chegou a fechar a cortina do leito “diversas vezes”. Outra testemunha contou que depois da filmagem feita, percebeu que a adolescente estava muito agitada no momento de trocar a fralda, e notou que as partes íntimas dela estavam com muita vermelhidão e fissuras.

Uma funcionária relatou: “Observamos que, durante o tempo que ela ficava com o pai, era o momento que realmente ela se agitava mais, ela tinha taquicardia e a equipe toda ficou em alerta, porque a gente não queria acreditar que era o que realmente a gente estava vendo ali. Era uma situação de abuso”

Um laudo do IML (Instituto Médico Legal) concluiu que a adolescente apresentava “lesões compatíveis com a prática de atos libidinosos” e que a data provável do acontecido seria “recente”. O homem foi preso no dia 13 de maio e teve a prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça. Ele é réu por estupro de vulnerável.