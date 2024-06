Atletas surdos preparam-se para torneio de vôlei de praia em Brasília

Por Anna Carolina de Oliveira

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

No próximo dia 22 de junho, Brasília recebe o segundo circuito de vôlei de praia para pessoas surdas. O evento está marcado para o Brasília Beach, que fica na Asa Norte. As partidas começam às 8h30. Mais do que resultados, os organizadores esperam que a competição ajude na inclusão e estimule a prática esportiva

O evento terá a participação de oito duplas masculinas e seis femininas. Os jogos são transmitidos diretamente da página do instagram da federação (@fbdsdf), sendo o evento gratuito e aberto ao público.

Os atletas que participam do evento participam de um ranking de avaliação, e dependendo de seu nível de desempenho podem competir em eventos e torneios nacionais.

O diretor da Federação Brasiliense Desportiva de Surdos (FBDS), Pedro Morais, explica que o evento do vôlei é uma vitória, ao tirá-lo do papel e ir para a areia. Segundo ele, faz parte de um projeto feito pela federação chamado Jogos Abertos de Surdos do Distrito Federal para a Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte (SNPAR/MEsp).

Sem apoio

Ao todo, os jogos fazem parte de 13 eventos de sete modalidades diferentes, incluindo vôlei. O problema, entretanto, é que o evento não possui patrocinadores.

Pedro Morais afirma que, para um campeonato desse sair do papel para a realidade, foi necessário convocar reuniões com representantes das associações de surdos.

Esses eventos são promovidos pelas redes sociais da federação, no site (https://fbdsdf.org.br/) e por e-mails as associações. A equipe conta com voluntários e grupos para a organização e execução do evento.

Serviço:

2ª Etapa do Circuito Candango de Vôlei de Praia

Local – Brasília Beach

SGAN Quadra 910 Conjunto F – Asa Norte

Horário: 8h30.

Entrada gratuita