Amoreees, que ótima notícia! Nesta terça-feira (11) a esposa do talentosíssimo ator Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, utilizou as suas redes sociais para revelar aos fãs que felizmente a filha caçula do casal recebeu alta hospitalar.

“A excelente notícia é que a Guilhermina está de alta da UTI e vai voltar pra casa amanhã de manhã! Graças ao bom Deus, vencemos mais essa!”, celebrou a esposa do ator.