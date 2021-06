MS envia pacientes com covid para SP

Na semana passada, o estado já havia transferido pacientes para Rondônia. Há 251 pessoas na fila por um leito

Mato Grosso do Sul passa por situação difícil referente à covid-19. Após enviar pacientes para Rondônia na última semana, o estado teve de transferir mais pessoas para outra região. Desta vez, cinco pacientes foram enviados a São Paulo neste domingo (6).

Os pacientes, em estado grave, decolaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e chegaram por volta de 21h. No Mato Grosso do Sul, hospitais estão super lotados. O estado atingiu o número de 251 pessoas na fila por um leito. Também faltam medicamentos.

Dos cinco pacientes enviados no domingo (6), três são de Campo Grande e dois de Maracaju. Eles foram alocados no Hospital Geral Vila Penteado e no Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília.

O secretário estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, agradeceu o gesto humanitário dos governos de São Paulo e Rondônia. ”Seremos eternamente gratos com São Paulo, assim como Rondônia, por essa ajuda tão importante neste momento crítico que Mato Grosso do Sul está enfrentando”, destacou.