MPGO apura desvio de R$500 mil em prefeitura de Formosa

O ex-secretário de finanças de Formosa e o ex-assessor são investigados por supostos desvios de recursos públicos entre 2017 e 2018.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

O Ministério Público de Goiás com o apoio da Polícia Civil do estado de Goiás (PCGO), desencadeou na manhã desta quarta-feira (17) operação que apura desvios de recursos públicos na prefeitura de Formosa nos anos de 2017 e 2018. Os investigados ocupavam cargos em órgãos do município e teriam desviado cerca de R$ 500 mil.

A promotoria investiga suspeitas de apropriação ilegal de dinheiro arrecadado com a visitação ao Parque Municipal Salto do Itiquira, localizado a cerca de 80 Km do Distrito Federal. A operação denominada Boitatá resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra o ex-secretário de finanças de Formosa e o ex-assessor por supostos desvios de recursos públicos entre os anos de 2017 e 2018.

De acordo com o Ministério Público, o ex-assessor Eliardo José Faria e o ex-secretário Luís Gustavo Nunes, conhecido como Guto Araújo, teriam se apropriado de forma ilegal de dinheiro angariado com a visitação ao Parque Municipal Salto do Itiquira.

Após o pagamento das entradas por parte dos turistas e visitantes, o dinheiro não estaria sendo depositado na conta bancária destinada a este fim. A 3ª Promotoria de Justiça irá prosseguir com as apurações para confirmar os fatos, identificar e responsabilizar eventuais envolvidos, e o destino final do dinheiro desviado.

As buscas foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal de Formosa. Boitatá é uma referência ao personagem do folclore brasileiro considerado protetor das florestas, e na língua indígena tupi guarani significa cobra de fogo.