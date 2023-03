Motorista de aplicativo é preso por suspeita de estuprar adolescente em Itaguaí, RJ

Um motorista de aplicativo foi preso, nesta quinta-feira (9), por suspeita de estupro contra uma adolescente de 15 anos em Itaguaí

Aléxia Sousa

Rio de Janeiro, RJ

Um motorista de aplicativo foi preso, nesta quinta-feira (9), por suspeita de estupro contra uma adolescente de 15 anos em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma corrida em 10 de fevereiro.



De acordo com o delegado Marcos Santana da 50ª DP (Itaguaí), Kaique Vinícius de Oliveira Gomes, 27, declarou que teve relação consentida com a jovem. O preso não possuía advogado até publicação desta reportagem.



À polícia a vítima relatou que tinha ido a um shopping da cidade com dois amigos. Juntos, eles pediram uma viagem por aplicativo com duas paradas em suas respectivas residências. O motorista que aceitou a corrida foi o mesmo que havia levado os adolescentes ao local.



Na volta, os amigos desceram primeiro, e a jovem seguiu em direção a sua casa apenas na companhia do motorista. Foi quando Kaique, segundo o relato, começou a perguntar se algum dos rapazes seria seu namorado, passando a fazer elogios à adolescente e dizendo que ela “fazia seu tipo”.



A jovem disse que tentou desconversar, informando que tinha apenas 15 anos, e ele teria insistido. Ela então teria tentado descer do veículo, mas as portas estavam trancadas.

Ainda de acordo com o relato da jovem, o motorista dirigiu até uma rua escura, próxima ao local onde ela mora, e a estuprou. Depois, a deixou em casa e finalizou a corrida.

Em áudio obtido pela reportagem, a jovem narrou o abuso aos amigos: “Eu estou tremendo muito. Perto da rua de casa, ele acelerou, me levou lá para uma praça e fez um monte de coisa. Ele me obrigou a fazer um monte de coisa para ele. Ele estava forçando, e eu tirando a mão dele”.



O homem foi identificado como o autor do crime pelos amigos da vítima. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva (sem prazo) por suspeita de estupro qualificado.



Kaique era cadastrado nas plataformas 99 e na Uber. Em nota, a 99 informou que bloqueou o motorista assim que a denúncia foi recebida e que mobilizou uma equipe para atuar junto às autoridades nas investigações. Já a Uber disse que o motorista foi desligado da plataforma.