Mulher processa taróloga para reaver quantia feita para ‘quebrar amarração de Thanos dos demônios’

Uma mulher no Tocantins está processando uma taróloga depois de contratar os serviços da profissional e transferir uma quantia de R$ 7 mil

São Paulo, SP

Uma mulher no Tocantins está processando uma taróloga depois de contratar os serviços da profissional e transferir uma quantia de R$ 7 mil. O caso aconteceu em 2021. A vítima procurou ajuda pelas redes sociais após o fim de um relacionamento, que acreditou ter sido causado por “forças espirituais negativas”.



A ação corre na Defensoria Pública do estado. O caso foi divulgado pelo g1 e confirmado pela reportagem. A mulher alega que pagou R$ 100 reais para uma consulta e mais R$ 800 para o atendimento. Mas, após a transferência, a taróloga informou a solicitante que a “magia era muito poderosa” e que precisaria de “todo o dinheiro que ela pudesse dar”, relata o defensor Marlon Costa Luz Amorim, que representa a vítima, em um documento do caso.



A contratante pagou mais R$ 7 mil, quantia que guardou para fazer um curso profissionalizante, porém foi feito um novo pedido no valor de R$ 8 mil. Segundo Amorim, a taróloga afirmou que “a amarração era mais grave, feita por uma espécie de Thanos dos Demônios”.



Sem mais nenhum recurso financeiro, a mulher voltou atrás e desistiu do serviço. Mas não obteve a quantia já transferida de volta. No documento, o defensor público exige a condenação de pagamento solidário por danos morais, entre o perfil que divulgou a taróloga e a própria taróloga, no valor de R$ 20 mil, e R$ 7 mil por danos materiais.



“Nem tudo são trevas. Como numa comédia adocicada de sessão da tarde, o casal reatou num clima de paixão florescente e juras eternas”, diz o relator.