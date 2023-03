Temporal deixa a cidade de Sorocaba embaixo d’água nesta sexta-feira

Assim como na capital paulista, uma forte chuva provocou vários pontos de alagamentos na cidade de Sorocaba, a 87 km de São Paulo

São Paulo

O ponto mais atingido foi na margem do rio Sorocaba, na avenida Dom Aguirre, na altura da Ponte Francisco Delosso, onde uma mulher ficou ilhada em seu carro e precisou ser resgatada por policiais da Guarda Municipal.



Mas outros pontos da cidade também sofreram com alagamentos. Na avenida Doutor Thomaz Cortez, no Jardim Juliana, por exemplo, moradores tiveram suas casas alagadas.

Na Vila Odin, carros que estavam estacionados ficaram ilhados pela água. E a escola estadual Antônio Padilha, no Centro, foi invadida pela enxurrada.



Ainda no Centro, o terminal de ônibus Santo Antônio também registrou alagamentos e os veículos não conseguiam sair, para desespero dos passageiros, que tiveram de esperar a água baixar. Alguns postaram imagens nas redes sociais mostrando a situação.