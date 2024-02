Lesa Pátria: PF cumpre mandados no DF e em sete estados

Entre os 34 mandados, estão três prisões preventivas em aberto, sendo duas no DF e uma em São Paulo

A Operação Lesa Pátria segue identificando e punindo os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Nesta quinta-feira (29), a Polícia Federal (PF) cumpre mais 34 mandados, incluindo três de prisão preventiva. As buscas estão sendo feitas no DF e em mais sete estados.

Entre os 34 mandados, estão três prisões preventivas em aberto, sendo duas no DF e uma em São Paulo.

Os nomes dos alvos ainda não foram divulgados pela PF, mas segundo a TV Globo, entre os alvos está o empresário Joveci Xavier de Andrade, um dos donos da rede Melhor Atacadista, acusado de financiar o acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército. O empresário chegou a ser ouvido na CPI.

Sete pessoas devem ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Os mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul (1), Paraná (3), Rio Grande do Sul (1), São Paulo (1) e Minas Gerais (1).

Existem mais 24 mandados de busca e apreensão em Tocantins (8), São Paulo (6), Mato Grosso do Sul (2), Paraná (3), Rio Grande do Sul (1), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1) e no Distrito Federal (2).