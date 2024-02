Inscrições para o concurso da Caixa abrem nesta quinta-feira (29)

O certame oferece 4.050 vagas com remunerações de R$ 3.762 até R$ 14.915,00.

Os concurseiros de plantão terão uma ótima oportunidade para o próximo mês. A partir das 10h desta quinta-feira (29) , estarão abertas as inscrições do concurso da Caixa Econômica Federal, que se encerram no dia 25 de março.

O certame oferece 4.050 vagas com remunerações de R$ 3.762 até R$ 14.915,00. O edital do concurso foi públicado na última quinta-feira (22).

O estudante deve acessar o site da Fundação Cesgranrio para fazer a inscrição. Para confirmar sua participação, deve-se pagar a taxa nos valores de R$ 50 (nível médio) e R$ 65 (nível superior).

As provas serão aplicadas no dia 26 de maio.