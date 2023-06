CSI: Brasília receberá maior evento de ciências forenses da América Latina

A capital federal será palco da quarta edição da Conferência Internacional de Ciências Forenses (InterForensics), que tem o propósito de discutir soluções para a segurança pública brasileira

Brasília receberá, de 28 a 31 de agosto, a quarta edição do maior evento de ciências forenses da América Latina. O objetivo é discutir soluções para a segurança pública brasileira, colocando em prática a compreensão de que a ciência e a inteligência são os elementos centrais do combate à criminalidade.



A InterForensics (Conferência Internacional de Ciências Forenses) discutirá desde os ataques de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes até os equívocos em investigações brasileiras que não levam em consideração a perícia criminal, além da forma como devem ser analisados os crimes contra as mulheres. São aguardadas as presenças dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; do Meio Ambiente, Marina Silva; e da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, entre outras autoridades.



Ciências forenses são o conjunto de conhecimentos e técnicas utilizados para desvendar crimes e auxiliar a Justiça. “Não há outro caminho: a ciência deve ser balizadora de políticas públicas, bem como das investigações criminais. Com o conhecimento científico e o uso de novas tecnologias, certamente conseguiremos solucionar mais crimes, e preveni-los”, afirma o perito criminal federal Hélio Buchmüller e diretor da Fundação Justiça Pela Ciência, organizador do evento.



São esperados cerca de 1,8 mil participantes para a troca de conhecimento com autoridades e mais de 200 palestrantes brasileiros e estrangeiros, incluindo renomados cientistas, pesquisadores, peritos, juristas e profissionais da indústria.



O evento será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e conta com apoios da Polícia Federal, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), do Conselho Federal da OAB, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), além de parcerias com a Cruz Vermelha e o Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc).



Nas últimas edições, o evento atraiu um público médio de 1,5 mil pessoas. A primeira edição, em 2017, foi em Brasília. As seguintes foram em São Paulo, em 2019, e em Foz do Iguaçu, em 2021.