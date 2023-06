Herança de Gugu: “Não é um problema para a gente”, disparam filhas do apresentador

Em entrevista para o Fantástico as duas filhas do apresentador contaram detalhes sobre a exposição da vida pessoal das duas

Depois da morte de Gugu Liberato, começou um movimento astronômico em torno de sua herança deixada para filhos e sua possível esposa, que tenta lutar pela união estável. As filhas do apresentador deram uma entrevista exclusiva para o Fantástico e disseram que a herança ainda não foi dividida. Elas relatam ainda como estão vivendo esse momentos de total exposição da sua vida pessoal.

“A gente ficou meio chateada com alguns depoimentos que fizeram, que da nossa parte é mentira o que a gente escutou, e a gente ficou bastante desapontada, no caso. Claro que é bem difícil lidar com tudo isso, mas eu acho que o mais importante foi que a gente ficou unido, sabe? Isso foi o que segurou a gente”, disse Sofia.

Os filhos ficaram com 75% de tudo e os outros 25% serão divididos entre os cinco sobrinhos do apresentador. Rose Miriam ficou chupando dedo e luta para ter o seu reconhecimento de união estável com o apresentador reconhecido pela Justiça.