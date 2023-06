Lula fala sobre as joias que Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita: ”Eu não estou preocupado”

O presidente fez essa declaração após ter que cancelar um jantar com o príncipe saudita Mohammed bin Salman.

Minha gente, durante a última semana, viralizou a notícia que o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, havia cancelado um, jantar com o príncipe saudita que presenteou Bolsonaro com diversas joias, durante o seu governo, e isso fez com que as pessoas associassem o cancelamento do jantar com esse episódio.

Porém, durante uma coletiva de imprensa na manhã do último sábado (24), Lula afirmou que o motivo de o seu jantar com o príncipe Mohammed bin Salman não ter acontecido não tem nada haver com as polêmicas joias de Bolsonaro e garantiu que se a Arábia Saudita quiser investir no Brasil, essa conversa entre os líderes de estado irá acontecer.

“Se a Arábia Saudita tiver interesse de investir no Brasil, o Brasil terá interesse em conversar com a Arábia Saudita. Com quem quer que seja, independentemente das polêmicas. Eu não estou preocupado com as joias porque isso não é comigo”, afirmou o presidente Lula