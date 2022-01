Capitólio: Sobe para sete o número de mortos de acidente

Ainda de acordo com a corporação, equipes de mergulhadores foram encaminhadas para o local e 37 militares já participam dos resgates

Subiu para sete o número de óbitos causados pela queda de uma rocha no cánion em Capitólio, em Minas Gerais. O acidente ocorreu entre 12h30 e 13h deste sábado e deixou, ao menos, 32 pessoas feridas.

A rocha que se desprendeu caiu em cima de três lanchas que passeavam pelo local. Segundo a CNN, 23 pessoas foram atendidas na Santa Casa da cidade com ferimentos leves e já foram liberadas. Outros dois, com fraturas expostas, estão foram encaminhados para a Santa Casa de Piumhi. Outros três feridos estão sendo tratados na Santa Casa de Passos, mas não há informações sobre o estado delas. Além desses, mais quatro estão sendo tratados na Santa Casa de São João da Barra, com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a corporação, equipes de mergulhadores foram encaminhadas para o local e 37 militares já participam dos resgates. De acordo com o tenente Pedro Aihara, o canion tem um tipo de rocha mais suscetível a erosão. “Como a gente tem durante esse mês, um período muito intenso de chuvas, aparentemente, a gente teve uma aceleração bastante considerável desse processo erosivo, que acabou gerando o desprendimento dessa rocha”, disse.

Veja o momento em que a rocha se desprendeu:

Aihara ainda alerta que há o risco de novos desabamentos na área. “É possível que haja novos acidentes, porque a água das chuvas penetra nas rochas, que têm menor resistência à ação da água e do vento.” Ao menos 70 pessoas estavam na região no momento do acidente.