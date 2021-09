Brasil recebe 2,6 milhões de doses da Pfizer

Os imunizantes devem chegar em dois voos diferentes, um com 1,5 milhões de doses e outro com mais 1,1 milhão

O Ministério da Saúde deve receber, nesta quarta-feira (1°), mais 2,6 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 da Pfizer. As vacinas devem chegar no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Os imunizantes devem chegar em dois voos diferentes, um com 1,5 milhões de doses e outro com mais 1,1 milhão. Elas devem ser distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal nos próximos dias.

Distribuição

Nos últimos três dias, a Saúde distribuiu mais de 9,3 milhões de doses de vacinas para todo o país. Nesta remessa, que começou a ser distribuída na terça-feira (31), serão enviadas 1,3 milhão de doses da Pfizer, 3,6 milhões da Coronavac/Butantan e 1,3 milhão da Astrazeneca/Fiocruz. Todos os estados e Distrito Federal recebem os lotes até esta sexta-feira (3).

Nesta semana, o Brasil atingiu mais uma marca histórica na campanha de vacinação, com 130 milhões de brasileiros com a primeira dose, o que representa 81% da população adulta. Até agora, mais de 62,1 milhões de brasileiros já tomaram as duas doses ou a vacina de dose única, ou seja, 38% do público alvo, acima de 18 anos.

O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 233,2 milhões de doses e segue trabalhando para que a principal meta da pasta seja atingida na primeira quinzena de setembro: concluir o envio de vacinas para vacinar toda a população adulta com a primeira dose.

As informações são do Ministério da Saúde