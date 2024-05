Futebol em 1 minuto: um balanço da 6ª rodada do Brasileirão

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Ainda sem os times gaúchos, que estão parados por causa da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a 6ª rodada do Brasileirão, entre outras coisas, serviu para tirar o Flamengo da crise. Foi também uma rodada reabilitadora para o Vasco, que ganhou do Vitória em São Januário.

Mas o que podemos perceber após os jogos deste fim de semana é que o Athletico do Paraná é um candidato ao título. Poucos times vão ganhar na casa do Palmeiras como o Athletico ganhou. Não por acaso o time paranaense está no topo da tabela com 13 pontos.

Só que o Furacão divide a liderança com o Bahia de Rogério Ceni. Tem muita gente que torce o nariz para o trabalho de Rogério Ceni, mas ele é ganhador de títulos.

E na parte de baixo da tabela, já temos alguns candidatos fortíssimos ao rebaixamento. O Atlético de Goiás, que perdeu em casa para o Cruzeiro; e o Cuiabá, que até agora não conseguiu fazer um golzinho sequer, estão loucos para voltar pra Série B.

