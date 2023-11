Após forte onda de calor, há risco de temporais no sábado e no domingo

A frente fria prevista para o fim de semana elevará novamente o risco de temporais e vai finalmente interromper a massa de ar quente

A meteorologia alerta para a chance de temporais no sábado e no domingo, o que pode levar a mais problemas com a rede elétrica. “A frente fria prevista para o fim de semana elevará novamente o risco de temporais e vai finalmente interromper a atuação da massa de ar quente sobre o Estado de São Paulo. A temperatura cai em todas as regiões paulistas”, afirma o Climatempo.

A empresa aponta para a possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado. Há chance de fortes rajadas de vento, raios e até mesmo queda de granizo. Ainda segundo a empresa, os ventos poderão chegar a 80 km/h – os de 55 km/h já causaram dificuldades anteontem na capital paulista.

Ontem, São Paulo completou uma semana com máximas acima dos 30°C Até domingo, as máximas devem cair pelo menos dez graus.

Na terça, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 37,7°C na capital, a segunda temperatura mais alta registrada ao longo de toda a série histórica, iniciada em 1943. A maior temperatura na cidade foi de 37,8°C, ocorrida em outubro de 2014

Risco à saúde

Temperaturas altas assim podem, entre outros males à saúde, causar hipotensão arterial – a popular “pressão baixa”. “A hipotensão é tão perigosa quanto a hipertensão”, alerta Luis Cuadrado Martin, diretor da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH). “Se o indivíduo não tomar cuidado, pode levar à morte”.

Segundo critérios internacionais, a pressão arterial é considerada alta quando os valores da máxima (sístole) e da mínima (diástole) são iguais ou superiores a 140/90 mmHg (o popular “14 por 9”). E baixa quando iguais ou inferiores a 120/80 mmHg (“12 por 8”).

São muitos os fatores que podem levar à pressão baixa: de jejum e gravidez a diabete e hipotireoidismo. Mas, quando a temperatura está lá nas alturas, se resumem a basicamente dois: vasodilatação e desidratação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vasodilatação, como o nome já diz, é a dilatação dos vasos – ou aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos. Por que isso acontece? Segundo Eduardo Lima, head de cardiologistas do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, no inverno, quando a temperatura está baixa, o organismo acumula calor. Já a desidratação nada mais é do que a perda de água no organismo sobretudo em dias mais quentes.

Estadão Conteúdo