BNDES aprova financiamento de R$ 631,9 Mi para infraestrutura em Santa Catarina

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 631,9 milhões para investimentos em infraestrutura rodoviária no Estado de Santa Catarina. O apoio será destinado a 127,4 quilômetros de estradas, e faz parte de um pacote de R$ 702,1 milhões em aportes.

Segundo o BNDES, o foco serão trechos curtos de rodovias, que são utilizados para o transporte local em zonas rurais do Estado Cerca de 70% do transporte de cargas em Santa Catarina é feito por esse modal.

O banco estima que as obras beneficiarão cerca de 350 mil pessoas. Elas incluem a implantação e a pavimentação de novas estradas, além de melhorar as condições de tráfego nas regiões Oeste, Meio Oeste, Grande Florianópolis, Planalto e Vale do Itajaí.

Estadão Conteúdo