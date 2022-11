Whindersson Nunes relata aparecimento de óvnis

Na postagem, o artista informou que recebeu as imagens de um amigo, mas não especificou a cidade, quando e por quem as imagens foram gravadas

O humorista piauiense Whindersson Nunes compartilhou nesta segunda-feira (7) uma publicação com um vídeo de uma suposta aparição de objeto voadores não identificados (óvni) no Ceará.

“No ano passado eu vi um óvni (objeto voador não identificado, não parecia um drone, nem helicóptero, nem avião, tinha uma trajetória estranha, não eu não vi um ET, não vi um extraterrestre, só vi um objeto não identificado), contei a um amigo, e ele me mandou isso, é no Ceará”, escreveu Whindersson Nunes.

A postagem do humorista foi feita no Twitter, em meio os relatos de aparições de luzes não identificadas avistadas por pilotos durante voos em Porto Alegre.

Na rede social, onde tem mais de 26 milhões de seguidores, mais de 1.500 pessoas retuitaram a postagem do humorista e fizeram centenas de comentários.

“Eu sempre ri disso, mais há um ano eu pensei… tanta gente fala sobre isso, existem documentários e tal, vou dar uma pesquisada pra ver o que eu acho, e quanto mais eu pesquiso, mais eu acredito que extraterrestres existem, tem alguns casos documentados difíceis de explicar”, escreveu um dos seguidores.

Para o astrônomo Dennis Weaver de Medeiros Lima, as luzes que aparecem no vídeo podem ser de satélites.

“Satélites podem eventualmente brilhar muito e depois desaparecerem, já que mudaram as configurações em que ele reflete a luz do sol”, disse o astrônomo.

Já o coronel aposentado da Polícia Militar e ex-piloto da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), José Weliston Rodrigues de Paiva, que estuda ufologia há 25 anos, acredita que a hipótese de ser um contato de seres extraterrestres não pode ser descartada.

“Existem naves naquele modelo, que fazem aquele tipo de manobra e emitem aquelas luzes. Como podemos ver no vídeo, elas fazem um movimento entre si, em seguida sobem e desaparecem. É uma coisa que foge a compreensão da raça humana”, disse Weliston Paiva.

Segundo o ufologista, há registros de aparições de óvnis em várias regiões do Ceará, com destaque para o município de Quixadá.

“Tenho catalogado 130 casos no Ceará todo, 80 caso se concentram em um raio de 150 km de Quixadá. […] Normalmente, eles preferem abordar as pessoas durante a noite e existe um modus operandi, com um feixe de luz no céu que chama a atenção”, disse o ufólogo.