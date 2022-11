“Vamos acabar com o socialismo”, diz Bolsonaro

Segundo Bolsonaro, a Operação Acolhida é uma grande força-tarefa humanitária que permite a realocação de refugiados e migrantes da Venezuela

Repetindo o discurso realizado durante em seu primeiro dia como presidente do Brasil, em 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro voltou a falar que o país precisa se libertar do terrror do socialismo, doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada e de classes sociais.

Em mensagem publicada em seu canal oficial no Telegram, o atual presidente disse que o país está recebendo refugiados da ditadura venezuelana que estão “fugindo do terror do socialismo, onde pessoas são obrigadas a comer seus animais de estimação para sobreviver e fugir da violência que tomou conta de sua nação”.

Segundo Bolsonaro, a Operação Acolhida é uma grande força-tarefa humanitária que permite a realocação de refugiados e migrantes da Venezuela. Desde o começo deste ano, o Brasil recebeu cerca de 18.206 pessoas.