Varredor de rua contrai bactéria após passar por rua inundada

O médico o diagnosticou com erisipela, doença que pode causar calafrios, febre alta, fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vômitos

Um varredor de rua, de 54 anos, foi infectado pela bactéria estreptococo ao colocar os pés na ‘água podre’, segundo familiares, de uma rua alagada em Guarujá, no litoral de São Paulo. As pernas de Josivaldo Feitosa começaram a ficar vermelhas, inchadas e com bolhas.

A filha de Josivaldo, Thalya Feitosa, de 25 anos, confirmou o pequeno machucado no calcanhar do pai, que, de acordo com ela, saiu para trabalhar e precisou pôr os pés água, uma vez que a Rua G, no bairro Santa Cruz dos navegantes, estava inundada por conta da chuva da madrugada do último domingo (12).

A jovem disse que Josivaldo pisou na água por volta das 4h e poucas horas depois telefonou dizendo que estava com uma mancha vermelha na perna, semelhante a uma queimadura.

Já em casa, ele teria passado mal e, na segunda-feira (13) pela manhã, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Matheus Santamaria, conhecida como UPA Rodoviária, pelos filhos.

A jovem afirmou que o médico examinou o pai dela e o diagnosticou com erisipela. Josivaldo precisou ser internado para tratar os sintomas na unidade de saúde.

“Moro aqui [Rua G] desde um ano de idade. Sempre foi assim. Sempre que chove a rua fica alagada. Esperamos que alguém faça alguma coisa. As pessoas passam por aqui para trabalhar e as crianças são obrigadas a passar nessa água podre para ir à escola”, desabafou.

Infectologista



O médico infectologista Evaldo Stanislau ressaltou que pelas imagens, Josivaldo apresenta uma erisipela bolhosa bem característica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não dá para dizer que seja de água de chuva. Observando o pé, dá para ver que tem pequenas alterações [machucados], que podem ter sido a porta de entrada. A água suja pode causar uma erisipela? Em teoria pode, desde que a pessoa já tenha uma condição para que a bactéria penetre a pele e possa causar a infecção”, explicou.

O médico esclareceu que a erisipela é uma infecção das partes mais superficiais da pele. “Ela precisa, em geral, de uma condição clínica que favoreça o aparecimento da infecção, como doenças vasculares, pacientes diabéticos e pacientes que tem maus cuidados da higiene dos pés. Quem tem erisipela uma vez, corre o risco maior de ter outros casos. A própria erisipela em si já é um fator de risco para outras infecções”, pontuou.

Responsabilidade



Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que a Rua ‘G’, no bairro Santa Cruz dos Navegantes, é próxima à região de mangue e sofre com a alta da maré nesse período de chuvas. A Secretaria de Operações Urbanas (Seurb) ressaltou manter as equipes atentas para, sempre que necessário, realizar intervenções de limpeza nas bocas de lobo para diminuir riscos de alagamentos e inundações.

A administração municipal informou, ainda, que o paciente deu entrada na UPA Rodoviária na segunda-feira (13) e foi encaminhado pela Unidade de Saúde da Família (Usafa) Santa Cruz, onde foram realizados exames laboratoriais no mesmo dia. Ele segue internado e com suspeita de erisipela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Prefeitura de Guarujá encerrou dizendo que “a doença [erisipela] é uma infecção cutânea causada por bactérias que penetram por ferimentos na pele, como picadas de insetos, frieiras e micoses.”