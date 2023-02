Bíblia hebraica mais antiga irá a leilão por até US$ 50 milhões

A venda será em maio, durante a temporada de primavera de leilões de pinturas de arte contemporânea, moderna e impressionista

A mais antiga e completa bíblia hebraica, de mais de mil anos, será vendida em maio por um preço que pode chegar a US$ 50 milhões, anunciou a casa de leilões Sotheby’s nesta quarta-feira (15).

O Manuscrito Sassoon, sobrenome de seu proprietário mais conhecido, David Solomon Sassoon (morto em 1942), data do ano 900 e representa “a bíblia hebraica mais completa, avaliada entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões, um dos manuscritos mais caros já vendidos”, disse à AFP Richard Austin, chefe da Sotheby’s para livros e manuscritos antigos.

A venda será em maio, durante a temporada de primavera de leilões de pinturas de arte contemporânea, moderna e impressionista, organizada pelos gigantes do setor em Nova York. É um texto “fundador da civilização. É difícil encontrar um texto que tenha tido mais influência do que a Bíblia na história da humanidade”, destacou Austin.

Ao códice – autenticado pelo teste de carbono 14 e que se encontra em um estado de conservação excepcional – faltam apenas algumas páginas e compreende 24 livros da bíblia hebraica dos famosos Manuscritos do Mar Morto que datam do século III a.C..

