Seis policiais brancos confessaram ter torturado dois homens negros nos EUA

Os atos cometidos pelos agentes incluíram o uso de um vibrador, pistolas paralisantes e até mesmo uma espada, culminando em um disparo dentro da boca de uma das vítimas

Nesta quinta-feira (3), o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que seis policiais brancos do Mississippi admitiram ter torturado brutalmente dois cidadãos negros por duas horas.

O incidente ocorreu em janeiro, quando os policiais invadiram uma casa em Braxton, no Mississippi, sem mandado ou justificativa, para torturar os dois homens negros. Durante a sessão de tortura, os agentes utilizaram insultos racistas e agrediram sexualmente as vítimas com o vibrador, além de efetuarem 17 disparos com arma de choque contra eles.

Além disso, os policiais humilharam os cidadãos obrigando-os a ingerir álcool, óleo de cozinha, leite e outros líquidos. A violência física incluiu agressões com uma espada de metal, pedaços de madeira e utensílios de cozinha.

Um dos agentes apontou sua arma de serviço para a boca de uma das vítimas e, ao tentar ameaçá-la, acidentalmente disparou, atingindo o pescoço do homem.

Após o incidente, os policiais deixaram os cidadãos gravemente feridos em uma poça de sangue, colaborando entre si para tentar encobrir o ocorrido. Além disso, tentaram criar falsas evidências, plantando uma pistola de ar comprimido em uma das vítimas e metanfetamina no local do crime para justificar a intervenção policial.