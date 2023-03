Professora de rede pública do DF sofre ataque racista

A direção da escola teve conhecimento do ocorrido e vai se reunir com o estudante e com a professora para mais esclarecimentos

Uma professora de português do Centro de Ensino Médio 9, em Ceilândia, sofreu um ataque racista dentro da sala de aula, no último dia 8 de março, Dia da Mulher. A professora recebeu um pacote de um aluno, ao abrir o pacote, havia uma esponja de aço.

Plano Piloto conta com novas bacias de contenção

Ao receber o pacote a professora se manifestou: "Gente, recebi um presente!". Ao abrir, ela fica constrangida. Uma aluna diz para a educadora não aceitar o presente, mas a professora diz "tudo o que vai volta" e agradece ao aluno que entregou a esponja de aço enquanto alguns estudantes dão gargalhadas. A direção da escola informou ainda que "repudia qualquer tipo de preconceito e reforça compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos". A professora não quis falar sobre o caso. A diretora do Centro de Ensino Médio 9 disse ter pedido que o aluno faça um texto para ser lido em sala de aula, se desculpando com a professora e com os colegas. Ainda segundo a direção, a escola não fez o boletim de ocorrência porque ainda não ouviu a professora. A investigação será conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Taguatinga. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal pediu rigor na punição. "É lamentável episódio como esse contra professora em exercício da profissão dentro da sala de aula. Precisa ser apurado com o rigor da lei. É apenas mais um exemplo de como os professores são tratados em sala de aula, os professores precisam ser valorizados, os professores merecem respeito", disse Samuel Fernandes, presidente do Sinpro.