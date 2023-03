Plano Piloto conta com novas bacias de contenção

Além disso, foram instalados 110 metros de meios-fios, pavimentação e um estacionamento para atender os usuários

Parte do sistema de drenagem do Setor de Oficinas Norte (SOF Norte) foi melhorado. Equipes do GDF Presente e da Novacap trabalharam nos últimos dias para ampliar a mobilidade do local. O trecho próximo à fábrica de cimento Ciplan agora conta com uma bacia de contenção logo em frente à entrada, facilitando a captação da água da chuva. Além disso, foram instalados 110 metros de meios-fios, pavimentação e um estacionamento para atender os usuários do setor.

Como o local apresenta tráfego intenso de caminhões e máquinas, o asfalto estava deteriorado e também precisou ser trocado. Já os meios-fios têm como uma de suas funções separar a pista da bacia de contenção, logo ao lado. “É uma parte do Setor de Oficinas que ainda não tem rede de drenagem. Então, a bacia de contenção serve para reter a água que é levada para o lençol freático. Ela já está operando 100%”, explica Abraão Moreira, engenheiro e servidor da Diretoria de Urbanização da Novacap.

Assim como no SOF Norte, a companhia auxilia na construção de bacias de contenção no Setor Policial Sul e próximo ao terminal rodoviário da Asa Sul, regiões que estão em obras.

Na avaliação do administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, esta é uma solução importante para evitar prejuízos aos moradores e ao comércio. “São benfeitorias que vão melhorar muito o acesso das pessoas e também evitar problemas para os empresários, principalmente em locais que não param, como os setores de oficinas Sul e Norte”, observa.

Mais bocas de lobo

Já em Sobradinho, os operários atenderam uma demanda da comunidade na Quadra 2. Moradores de duas casas no Conjunto E sofreram com a invasão da água da chuva para dentro de suas casas. Cinco novas bocas de lobo foram construídas na rua visando melhorar os serviços de drenagem.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília