DF tem 97 vagas de emprego abertas

Está em busca de emprego? Então corra! Apenas 97 vagas estão abertas nesta terça-feira (14). Todas oferecem benefícios, além da remuneração. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador do Distrito Federal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No ramo de construção civil, há nove vagas disponíveis e todas com o salário acima de R$ 2 mil. Contratam-se acabador de mármore e granito (1), na Asa Sul; carpinteiro (1) e marceneiro (1), no Paranoá; pedreiro (2), em Vicente Pires; além de quatro técnicos eletricistas, em Águas Claras.

Estão abertas, também, 60 oportunidades direcionadas para pessoas com deficiência (PcD) em Taguatinga, com ofertas acima de R$ 1,3 mil. São 15 para auxiliar de limpeza, 30 para fiel de depósito e 15 para operador de caixa.

Outras oportunidades estão disponíveis também nas cidades de Ceilândia, Guará, Sudoeste e Sobradinho.

Mesmo que o candidato não queira nenhuma vaga do dia, pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília