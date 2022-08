PMDF apreende pistola ao abordar veículo na Candangolândia

O veículo apresentava identificação adulterada de motor e a porta dianteira não tinha relação com o chassi do carro.

Policiais militares do 25º Batalhão do Núcleo Bandeirante aprenderam uma pistola em um veículo abordado na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), na manhã desta quinta-feira (25).



A equipe do GTOP 45, recebeu informações de que um Fiat Mobi possivelmente seria um veículo clonado e que estava transitando pela Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) sentido EPIA, altura da Candangolândia.



A equipe intensificou o patrulhamento e visualizou o veículo na EPIA sentido Norte, onde realizou a abordagem. Durante as buscas no interior do veículo os policiais localizaram uma pistola Taurus 9mm e dois carregadores com 35 munições intactas.



De acordo com PMDF a placa do veículo foi verificada e ficou constatado que o não era clonado, mas apresentava identificação adulterada de motor e que a porta dianteira não tinha relação com o chassi do carro.



Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram conduzidos à 21° Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para que fossem tomadas as medidas cabíveis.