GDF pretende trocar pinheiros do Parque da Cidade por árvores nativas do cerrado

Decisão ocorre após sinistros envolvendo vítimas e danos materiais

Devido a ocorrências recentes como uma árvore cair e atingir um adolescente de 15 anos, em maio deste ano, e, no domingo (7/8), um galho atingir três veículos no Estacionamento 4, em frente ao restaurante Gibão, a A Secretaria de Esportes e Lazer do DF, junto com técnicos da Novacap, estuda a substituição da área de bosque dos pinheiros no Parque da Cidade por espécies do cerrado. “A principal razão é dar segurança a todos os frequentadores do Parque da Cidade, haja visto os acidentes ocorridos no local com vítimas graves e danos materiais diversos”, afirma o administrador do Parque da Cidade, Carlos Alberto Bougleux.

De acordo com o responsável, a disposição adensada dos pinheiros próxima às áreas de grande circulação de pessoas, torna-os muito suscetíveis às ações do vento, o que pode resultar em imprevistas quedas. A administração ressalta ainda que a área é uma tradição para as famílias que frequentam o local, mas, por se tratar de árvores com mais de 40 anos, a vegetação vem dando sinais de declínio. “Por se tratar de elementos vivos, com ciclos definidos e já dando sinais de declínio já se manifestando em acidentes com vítimas, é prudente considerar os aspectos técnicos e consolidar as alternativas de sucessão arbórea do local, antes que mais sinistros aconteçam”, pontua Carlos.

Ainda segundo o gestor, a substituição vegetal dos pinheiros por espécies do cerrado promoverá diversos ganhos ambientais e sociais, proporcionando incremento na biodiversidade, “sendo mais atrativa à fauna, e ao mesmo tempo abre espaço para ações de educação ambiental que sensibilize e esclareça a comunidade do Distrito Federal com relação às espécies nativas do bioma Cerrado, resultando em um convívio mais harmonioso e seguro com múltiplas funções aos frequentadores do parque”, pondera. Além disso, o local ficará aberto para ações de educação ambiental.

Será criado um GT-Grupo de Trabalho, com representantes da Administração do Parque, Secretaria de Esportes e NOVACAP, com vistas a discutir conjuntamente as etapas do processo, inclusive com um estudo de recomposição da área, que poderá ser feita com apoio da Novacap de forma a diminuir os impactos da remoção dos pinheiros com algum tipo de comprometimento. “A substituição vegetal dos pinheiros será por espécies da flora do cerrado, associada com a composição do ambiente do parque”, afirma Carlos Alberto.